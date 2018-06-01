Югра обновила концепцию развития сферы заготовки и переработки дикоросов до 2023 года

01.06.18 15:55

фото пресс-службы губернатора Югры

1 июня. Interfax-Russia.ru - Правительство Югры на заседании в пятницу одобрило обновленный вариант региональной концепции развития заготовки и переработки дикоросов, инвестиции в отрасль к 2030 году планируется увеличить в разы.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, новая версия документа приведена в соответствие со стратегией социально-экономического развития региона до 2030 года.

"В конечном итоге предполагается создать динамично развивающуюся, конкурентоспособную заготовительную и перерабатывающую отрасль на основе рационального использования биологических ресурсов", - сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

По ее словам, развитие сбора и переработки дикоросов способно стимулировать рост производства в смежных отраслях: пищевой, перерабатывающей, сельскохозяйственной, химической, производства строительных материалов.

Как уточнил и.о. директора департамента промышленности Югры Василий Дудниченко, концепция содержит отдельный план мероприятий, в котором скоординирована работа органов исполнительной власти, институтов развития по поддержке малого и среднего бизнеса, экспорта, развитию промышленности с внедрением использования института сельхозкооперации.

Согласно тексту концепции, объем инвестиций в отрасль планируется увеличить в 14 раз - с 30 млн рублей (по итогам 2017 года) до 285 млн рублей (к 2030 году), более активно вовлекать в данную сферу представителей коренных малочисленных народов Севера, запустить инвестиционные проекты по плантационному промышленному выращиванию лесной ягоды с выходом заготовок порядка одной тысячи тонн в год.

Кроме того количество вновь создаваемых рабочих мест в заготовительной и перерабатывающей отрасли увеличить в 1,1 раза - с 849 до 933 к 2030 году. Доля экспорта продукции за пределы Югры в общем объеме собственного производства региона должна вырасти в 3,4 раза - с 14,4 до 49,7 тонны, доля производства глубокой переработки - с 203 до 700 тонн.