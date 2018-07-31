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31.07.18 08:38
Чартеры из российских аэропортов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду будут восстановлены
"Я думаю, мы неизбежно придем к тому, что чартерные рейсы в египетские курортные города будут восстановлены. Я затрудняюсь сказать, когда это может быть, поскольку вопрос серьезный и распадается на много технических аспектов, но верю, что так будет", - сказал высокопоставленный российский дипломат.
На уточняющий вопрос, может ли это произойти до конца года, он ответил: "Сроки пока не называются. То, что будет до конца года, это совместные дополнительные поездки специалистов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду".
По словам С.Кирпиченко, многое сделано в плане расследования причин катастрофы российского самолета над Синаем в 2015 году, российские и египетские специалисты работают в каирском аэропорту, несколько раз проходили совместные выезды в аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургады.
"На этот год запланированы еще поездки наших специалистов совместно с египтянами", - отметил посол.
Самолет A321 российской компании "Когалымавиа" потерпел катастрофу в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года в результате теракта. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.
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