Более 50 тонн нелегальной рыбы и 700 кг красной икры задержано на Камчатке

31.07.18 08:47

© РИА Новости. Владимир Федоренко

31 июля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники рыбоохраны и полиции задержали на Камчатке четыре автомобиля, перевозившие более 50 тонн замороженных тихоокеанских лососей без разрешительных документов, сообщает во вторник пресс-служба Северо-восточного территориального управления (СВТУ) Росрыболовства.

По ее данным, 30 июля на 101-м километре трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково инспекторы рыбоохраны совместно с сотрудниками ГИБДД в ходе проведения операции "Путина- 2018" остановили несколько автомобилей для проведения проверки.

"В ходе осмотра транспортных средств обнаружена мороженая рыба лососёвых видов. В первой машине находилось 19,58 тонн нерки и кеты, 700 кг лососевой икры, а также 4,8 тонн мойвы. Во втором автомобиле - 9,4 тонн кеты, нерки и горбуши. В третьем - 10 тонн горбуши, в четвертом - почти 13 тонн горбуши. Вся продукция перевозилась без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов", - говорится в сообщении.

Рыба и икра изъяты и помещены на ответственное хранение. Материалы переданы в УМВД региона для проведения проверки и принятия решения о возбуждении уголовных дел.

Пресс-служба также сообщает, что с начала года рыбоохрана выявила 82 правонарушения, составлено 67 административных протоколов, из которых 11 переданы в полицию для проведения проверки и принятия решения о возбуждении уголовных дел.