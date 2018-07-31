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31.07.18 08:51

Более 21,5 млн руб. направят на подготовку к зиме энергообъектов на севере Камчатки

© РИА Новости. Алексей Куденко
31 июля. Interfax-Russia.ru - АО "Южные электрические сети Камчатки" (ЮЭСК) направит более 21,5 млн руб. на подготовку отдаленных районов Камчатского края к отопительному сезону 2018-2019 годов, сообщает во вторник пресс-служба ПАО "Камчатскэнерго".

"Ремонт теплового оборудования и сетей ведется в соответствии с графиком. В Пенжинском районе в селе Каменское энергетики отремонтируют более 300 м тепловых сетей в двухтрубном исполнении. В котельной в селе Слаутное специалисты компании провели капитальный ремонт дымососа и электропроводки, зачистили дымоходы, выполнили ревизию электрооборудования. Аналогичные работы выполнены на котельных в селах Аянка и Манилы", - говорится в сообщении.

В селе Тигиль энергетики завершают работы на трех котельных и тепловой сети, в селе Седанка отремонтировали здание котельной, провели ревизию и ремонт электрооборудования.

В селе Никольское Алеутского района, где круглогодично продолжается отопительный сезон, для проведения ремонтных работ всего на две недели планируется приостановить теплоснабжение. За это время специалисты проведут капитальный ремонт котельных, ревизию электрооборудования, зачистку котлов и дымоходов.

В Мильковском районе в селе Атласово специалисты ЮЭСК отремонтировали теплотрассу протяженностью около 30 м, в селе Долиновка провели капитальный ремонт водозапорной арматуры, а также очистку зольных ям, секций котлов, топок, дымоходов в котельных.

"ЮЭСК планирует закончить работы во всех районах до 30 августа. Руководство компании обращает внимание на то, что энергетики готовы на договорной основе провести гидравлические испытания внутренних инженерных сетей, принадлежащих муниципалитетам и другим собственникам", - сообщает пресс-служба.

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