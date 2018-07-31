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31.07.18 09:00
Истребители МиГ-31 морской авиации ТОФ на Камчатке отработали полеты в сложных метеоусловиях
Погоду в регионе определяет циклон, который подошел на юг Охотского моря на прошлой неделе. Сложные метеоусловия были учтены в ходе планирования подготовки экипажей высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 к полетам, сообщает пресс-служба ТОФ.
Экипажи МиГ-31 отработали в дневное и ночное время взлет и посадку при низкой облачности, пилотирование истребителей по приборам в условиях плохой видимости, а также взаимодействие в группах.
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