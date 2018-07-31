Истребители МиГ-31 морской авиации ТОФ на Камчатке отработали полеты в сложных метеоусловиях

31.07.18 09:00

© РИА Новости. Павел Лисицын

31 июля. Interfax-Russia.ru - Шесть экипажей истребителей МиГ-31 отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели на Камчатском полуострове тренировку в сложных погодных условиях.

Погоду в регионе определяет циклон, который подошел на юг Охотского моря на прошлой неделе. Сложные метеоусловия были учтены в ходе планирования подготовки экипажей высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 к полетам, сообщает пресс-служба ТОФ.

Экипажи МиГ-31 отработали в дневное и ночное время взлет и посадку при низкой облачности, пилотирование истребителей по приборам в условиях плохой видимости, а также взаимодействие в группах.