Центризбирком Якутии зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы региона

31.07.18 09:04

© РИА Новости. Максим Богодвид

31 июля. Interfax-Russia.ru - Четыре человека официально зарегистрированы в качестве кандидатов на должность главы республики, сообщает Центризбирком Якутии.

Гаврил Парахин представил ЛДПР, от партии "Единая Россия" выдвинулся врио главы Якутии Айсен Николаев, Виктор Губарев от КПРФ, от "Справедливой России" - Владимир Богданов.

Отмечается, что о своем участии на выборах заявили семь кандидатов.

"По двум кандидатам Эрнсту Березкину и Алексею Лаптеву Центризбиркомом республики были приняты мотивированные решения о признании их утратившими статус выдвинутого кандидата", - говорится в сообщении.

Кандидату Александру Силину ("Партия социальных реформ") направлено извещение о выявленных недостатках в документах, представленных для регистрации. В соответствии с законом, принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации должно состояться не позднее 3 августа.

28 мая прежний глава Якутии Егор Борисов объявил о своей отставке.

9 сентября в республике пройдут досрочные выборы главы региона, мэра Якутска и депутатов Госсобрания (Ил Тумэн).