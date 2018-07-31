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31.07.18 09:04
Центризбирком Якутии зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы региона
Гаврил Парахин представил ЛДПР, от партии "Единая Россия" выдвинулся врио главы Якутии Айсен Николаев, Виктор Губарев от КПРФ, от "Справедливой России" - Владимир Богданов.
Отмечается, что о своем участии на выборах заявили семь кандидатов.
"По двум кандидатам Эрнсту Березкину и Алексею Лаптеву Центризбиркомом республики были приняты мотивированные решения о признании их утратившими статус выдвинутого кандидата", - говорится в сообщении.
Кандидату Александру Силину ("Партия социальных реформ") направлено извещение о выявленных недостатках в документах, представленных для регистрации. В соответствии с законом, принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации должно состояться не позднее 3 августа.
28 мая прежний глава Якутии Егор Борисов объявил о своей отставке.
9 сентября в республике пройдут досрочные выборы главы региона, мэра Якутска и депутатов Госсобрания (Ил Тумэн).
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