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Избирком Хакасии зарегистрировал главу региона Зимина кандидатом на губернаторские выборы

© РИА Новости. Алексей Дружинин
31 июля. Interfax-Russia.ru - Избирком Республики Хакасия проверил пакет документов кандидата в губернаторы от "Единой России" Виктора Зимина и принял решение о его регистрации на предстоящие 9 сентября выборы, сообщает пресс-центр избиркома региона.

"30 июля избирательная комиссия приняла решение о регистрации Виктора Зимина кандидатом на должность главы Республики Хакасия. Виктор Михайлович в числе прочих документов представил 132 подписи глав и депутатов, в числе которых 30 - подписи глав и депутатов представительных органов уровня городских округов и муниципальных районов", - говорится в сообщении.

Ранее избирком также принял решение о регистрации кандидата от регионального отделения "Партии роста" Александра Мяхара. Он также представил в свою поддержку 132 подписи глав и депутатов муниципальных образований.

Зарегистрированные кандидаты получили удостоверения.

Как сообщалось, все необходимые документы, в том числе не менее 10% подписей глав и депутатов муниципальных образований республики, представили А.Махяр, В.Зимин, Андрей Филягин ("Справедливая Россия"), Валентин Коновалов (КПРФ). До 3 августа избирком проведет проверку представленных документов и примет решение по каждому кандидату о его регистрации или об отказе в регистрации.

Изначально о своем намерении участвовать в выборах заявляли девять человек. Кроме В.Зимина, А.Махяра, А.Филягина и В.Коновалова свои кандидатуры выдвинули пенсионерка Ирина Бутанаева от "Партии малого бизнеса России", депутат из Саяногорска Михаила Валов от ЛДПР, председатель правления Национальной ассоциации "Союз жилищных накопительных кооперативов" Сергей Ербягин от партии "Зеленые", бизнесмен Олег Иванов от "Партии пенсионеров", московский адвокат Иван Миронов от партии "Российский общенародный союз".

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