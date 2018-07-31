Суд приостановил работу в Забайкалье золотодобывающей компании, загрязнявшей реку

31.07.18 09:23

© РИА Новости. Игорь Михалев

31 июля. Interfax-Russia.ru - Карымский районный суд Забайкальского края приостановил деятельность ООО "Забпродукт" по добыче россыпного золота на месторождении Эдакуй из-за нарушений природоохранного законодательства, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Нарушения были выявлены в ходе проверки компании. Читинская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что предприятие ведет добычу россыпного золота открытым раздельным способом и загрязняет реку Эдакуй из-за размывания руслоотводного канала. Содержание взвешенных частиц в реке превышало фоновое содержание в 12,8 раз, отмечается в сообщении.

"Вопреки требованиям закона РФ "О недрах" проект отработки дамбы прудов-осветителей не соответствовал параметрам проектной документации, открытые аварийные водосбросы не были обустроены", - говорится в сообщении.

Также на реке велись работы по строительству руслоотводного канала, связанные с изменением дна и берегов водного объекта. При этом у компании не было документа о предоставлении водного объекта в пользование.

ООО "Забпродукт" зарегистрировано в Читинском районе Забайкальского края в 2015 году. Основным владельцем компании является бизнесмен из КНР Фань Хао (80%), остальная доля принадлежит Евгению Хозееву, который возглавляет и имеет доли в ряде других забайкальских ООО, подконтрольных предпринимателям из Китая.