Оздоровительный лагерь, где детей кормили фаст-фудом, закрыт на месяц судом на Урале

31.07.18 09:34

© РИА Новости. Владимир Астапкович

31 июля. Interfax-Russia.ru - Верхнепышминский городской суд Свердловской области приостановил деятельность оздоровительного лагеря из-за нарушений требований санитарных правил к питанию детей, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по региону.

По данным управления, директор детского лагеря заключил договор с кафе с фаст-фудом, которое находилось рядом с учреждением. Поэтому меню детей включало наггетсы (замороженный полуфабрикат, обжаренный во фритюре) на обед и сэндвичи с курицей на завтрак.

"Питание было организовано без учета рационального распределения энергетической ценности и не было предназначено для детей", - говорится в сообщении.

Кроме этого, воспитанникам не был организован дневной сон и медицинское обслуживание, девочки и мальчики пользовались одним туалетом. Такие нарушения, отмечает пресс-служба, могли вызвать возникновение и распространение инфекционных заболеваний среди отдыхающих детей.

Суд признал директора лагеря виновным по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности детского лагеря сроком на 30 суток.

Судебные приставы в этот период будут следить, чтобы лагерь не возобновил деятельность до устранения всех нарушений.