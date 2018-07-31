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31.07.18 09:34
Оздоровительный лагерь, где детей кормили фаст-фудом, закрыт на месяц судом на Урале
По данным управления, директор детского лагеря заключил договор с кафе с фаст-фудом, которое находилось рядом с учреждением. Поэтому меню детей включало наггетсы (замороженный полуфабрикат, обжаренный во фритюре) на обед и сэндвичи с курицей на завтрак.
"Питание было организовано без учета рационального распределения энергетической ценности и не было предназначено для детей", - говорится в сообщении.
Кроме этого, воспитанникам не был организован дневной сон и медицинское обслуживание, девочки и мальчики пользовались одним туалетом. Такие нарушения, отмечает пресс-служба, могли вызвать возникновение и распространение инфекционных заболеваний среди отдыхающих детей.
Суд признал директора лагеря виновным по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности детского лагеря сроком на 30 суток.
Судебные приставы в этот период будут следить, чтобы лагерь не возобновил деятельность до устранения всех нарушений.
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