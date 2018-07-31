Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате пожара в жилом доме в тюменском Ишиме

31.07.18 09:45

© РИА Новости. Павел Лисицын

31 июля. Interfax-Russia.ru - Пожар вспыхнул в частном доме в Ишиме (Тюменская область) в ночь на вторник, есть погибшие, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"В результате пожара погибли три человека, в том числе ребенок", - сказал сотрудник пресс-службы.

Еще три человека были госпитализированы.

"По предварительным данным, причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении", - отметил собеседник агентства.

По данным пресс-службы областного следственного управления СКР, при пожаре погибли мужчина 1997 года рождения, 18-летняя девушка и девочка 2016 года рождения.

В больницу доставлены двое взрослых и девочка 2017 года рождения.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).