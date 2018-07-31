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31.07.18 09:50
Спасен альпинист из Петербурга, заблокированный на склоне горы в Пакистане
Как сообщила в фейсбуке участница спасательной операции, член Федерации альпинизма России Анна Пиунова, А.Гуков находится в больнице в городе Скарду.
А.Гуков совершал восхождение на гору Латок-1 (7145 метров) с напарником Сергеем Глазуновым. Через две недели после начала восхождения С.Глазунов погиб, а А.Гуков остался без связи, снаряжения и практически без еды. Снять альпиниста со склона раньше не позволял уровень подготовки пакистанских спасателей.
Гора Латок-1 расположена недалеко от границы Индии и Пакистана и имеет высоту 7145 м. Российский альпинист находится на уровне около 6200 м.
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