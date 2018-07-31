Спасен альпинист из Петербурга, заблокированный на склоне горы в Пакистане

31.07.18 09:50

Фото со страницы члена Федерации альпинизма России Анны Пиуновой

31 июля. Interfax-Russia.ru - Петербургский альпинист Александр Гуков, который оказался заблокированным на склоне горы Латок-1 в Пакистане почти неделю назад, спасен.

Как сообщила в фейсбуке участница спасательной операции, член Федерации альпинизма России Анна Пиунова, А.Гуков находится в больнице в городе Скарду.

А.Гуков совершал восхождение на гору Латок-1 (7145 метров) с напарником Сергеем Глазуновым. Через две недели после начала восхождения С.Глазунов погиб, а А.Гуков остался без связи, снаряжения и практически без еды. Снять альпиниста со склона раньше не позволял уровень подготовки пакистанских спасателей.

Гора Латок-1 расположена недалеко от границы Индии и Пакистана и имеет высоту 7145 м. Российский альпинист находится на уровне около 6200 м.