Столичный суд предъявил обвинение сестрам, признавшимся в убийстве отца

31.07.18 10:01

© РИА Новости. Руслан Кривобок

31 июля. Interfax-Russia.ru - Трем сестрам, задержанным по подозрению в убийстве отца на севере Москвы, официально предъявлено обвинение, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Останкинского суда Анна Селиванова.

"Всем троим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой)", - сказала А.Селиванова.

Ранее пресс-секретарь сообщила, что суд продлил девушкам срок задержания на 72 часа.

В понедельник Останкинский суд должен был рассмотреть ходатайства следствия об избрании сестрам меры пресечения в виде заключения под стражу.

В итоге суд отложил рассмотрение материалов. При этом, по словам А.Селивановой, заседания проходили в закрытом режиме, поскольку "рассмотрение данных материалов могут повлечь за собой разглашение сведений унижающих их (задержанных - ИФ) честь и достоинства".

В понедельник официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что в минувшую пятницу в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении указанного преступления были задержаны трое дочерей потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет, уточнила Ю.Иванова.

По ее словам "в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".