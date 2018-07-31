Экс-замминистра здравоохранения Пермского края оштрафован на 450 тыс. рублей за мошенничество

31.07.18 10:27

© РИА Новости. Владимир Трефилов

31 июля. Interfax-Russia.ru - Орджоникидзевский районный суд Перми признал бывшего заместителя министра здравоохранения Пермского края виновным в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры во вторник.

"Он признан виновным по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере). Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к штрафу в размере 450 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Суд установил, что подсудимый в 2015-2016 годах ежемесячно получал от руководителя Пермского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы деньги за общее покровительство по службе.

"Для сокрытия фактов получения денег переводы осуществлялись с банковской карты знакомой директора бюро на банковскую карту близкого друга осужденного. Всего за это время чиновник получил более 400 тыс. рублей, но никакого обещанного содействия не оказал, поскольку в действительности не обладал такими полномочиями", - говорится в сообщении.

Причиненный ущерб подсудимый возместил в полном объеме перед началом судебного разбирательства по делу.