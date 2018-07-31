Несоблюдение дистанции могло стать причиной ДТП с участием КамАЗа и микроавтобуса в Ростовской области

31.07.18 10:49

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС

31 июля. Interfax-Russia.ru - Столкновение КамАЗа и микроавтобуса в Аксайском районе Ростовской области, в результате которого погибли три человека, могло произойти по вине водителя грузовика, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По предварительным данным, из-за несоблюдения дистанции водителем КамАЗа с прицепом, грузовик столкнулся с попутным микроавтобусом "Фольксваген Транспортер", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, в понедельник вечером на 11-м километре автодороги "Ростов-на-Дону - Волгодонск" произошло ДТП с участием КамАЗа и микроавтобуса "Фольксваген", жертвами которого стали три человека, еще шестеро пострадали.