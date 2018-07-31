Часть отбывающих наказание в колонии Ярославской области отказались от приема пищи

31.07.18 11:14

фото Интерфакса

31 июля. Interfax-Russia.ru - В исправительной колонии №8 в Ярославской области группа осужденных, ранее допустивших грубые нарушения порядка отбывания наказания и содержащиеся в едином помещении камерного типа, написали заявления об отказе от приема пищи, сообщила пресс-служба регионального УФСИН в понедельник.

Все они требуют создания льготных условий отбывания наказания.

В учреждение направлена комиссия УФСИН России по Ярославской области, приглашены представители прокуратуры, аппарата Уполномоченного по правам человека в регионе и Общественной наблюдательной комиссии.

Администрацией учреждения со всеми осужденными проведены беседы разъяснительного характера. Проведен медицинский осмотр осужденных.

Обстановка в колонии контролируемая, в учреждении соблюдается распорядок дня, отметили в пресс-службе.

От приема пищи в исправительной колонии №8 отказались менее десяти человек, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Меньше десятка осужденных, в том числе и Евгений Макаров, отказались принимать пищу. Основное требование - решение бытовых проблем", - сказал собеседник агентства.

Позже Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил, что голодающие осужденные колонии высказывали претензии по бытовым условиям во время визита главы СПЧ Михаила Федотова и первого замдиректора ФСИН Анатолия Рудого.

"Полагаю, завтра ситуация станет более ясной. Вопрос о некоторых пунктах правил отбывания наказания, бытовых условий поднимался. Эти вопросы рассматриваются руководством колонии и Управления ФСИН по Ярославской области. По некоторым уже приняты решения, другие на рассмотрении. Возможно, на этом фоне и возникла некоторая напряженность", - сообщил С.Бабуркин "Интерфаксу".

Как сообщалось, после появления видео пыток заключенного Евгения Макарова в одной из колоний Ярославской области были арестованы семеро сотрудников колонии. Замначальника колонии Иван Калашников отправлен под домашний арест. Возбуждено уголовное дело.