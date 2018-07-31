Пряничных дел мастера соберутся в Туле

31.07.18 11:28

© РИА Новости. Андрей Варенков

31 июля. Interfax-Russia.ru - Третий межрегиональный фестиваль "День пряника" состоится в субботу, 4 августа, в тульском кремле, сообщила пресс-служба тульского правительства.

"День пряника - это одна большая удивительная экскурсия в пряничный мир с арт-объектами, детскими развлекательными аттракционами и концертом. Центральной площадкой мероприятия станет выставка-ярмарка производителей пряников с мастер-классами по их изготовлению и росписи", - говорится в сообщении.

На фестиваль приедут 35 производителей пряников из разных уголков страны, которые расскажут об особенностях рецептуры этого старинного лакомства, традициях его производства в своих регионах.

Гости фестиваля смогут принять участие в чемпионате по скоростному кипячению самовара, помериться силой на площадке "Богатырская застава", поиграть в ростовую игру "Тульский монополист", ознакомиться с традициями чаепития разных эпох, поучаствовать в ремесленных мастер-классах на площадке "Добродей".

Фестиваль "День пряника" входит в число лучших событийных проектов России и носит звание "Национального события 2018 года".

В настоящее время пряничные производства расположены на тульских фабриках "Ясная Поляна", "Старая Тула", "Медовые традиции", "Пекарня Поляковой".

Печатные пряники формуются при помощи специальных досок. Формы для знаменитого лакомства испокон века вырезались из дерева лиственных пород, чаще всего из груши, березы, липы. Деревянная форма с рельефно углубленным узором накладывалась на тесто, и на нем отпечатывалось изображение.

Первое упоминание о тульских пряниках датировано XVII веком. В настоящее время в Туле действует музей пряника, также открыт ему памятник возле кремля.