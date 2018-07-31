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31.07.18 11:54
Мосгорсуд признал законным арест генерала Дрыманова
"Постановление Лефортовского суда Москвы от 17 июля оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда.
Таким образом, офицер останется под стражей как минимум до 12 сентября.
Суд отказался по просьбе генерала и его адвоката Дениса Кобелева изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО.
Заседание по ходатайству следователя ФСБ, поддержанного прокурором, прошло в закрытом режиме.
А.Дрыманов участвовал в процессе лично по видеоконференцсвязи из следственного изолятора "Лефортово", где он находится под арестом. При этом генерал и его адвокат возражали против закрытия заседания.
Как сообщалось, из оглашенных в Лефортовском суде материалов следует, что А.Дрыманову инкриминируется два эпизода взяточничества - крупного и особо крупного (п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
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