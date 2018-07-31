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31.07.18 12:01
Пять кандидатов зарегистрировано на пост нижегородского губернатора
Представитель избиркома сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" во вторник, что после проверки сданных в комиссию документов были зарегистрированы все пять претендентов: Александр Быков ("Партия пенсионеров"), заместитель председателя нижегородского Заксобрания Владислав Егоров (КПРФ), депутат областного Заксобрания, директор частной школы им. Ломоносова Галина Клочкова ("Справедливая Россия"), депутат Госдумы РФ Александр Курдюмов (ЛДПР) и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин ("Единая Россия").
Ранее сообщалось, что для участия в выборах были выдвинуты шесть человек. Однако научный сотрудник Института прикладной физики Российской академии наук Роман Овсянников, выдвинутый от партии "Национальный курс", не сдал в избирком документы для регистрации.
В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, возглавлявшего регион с 2005 года. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Г.Никитин.
Дата выборов губернатора назначена на единый день голосования 9 сентября 2018 года. Избирательная кампания стартовала 8 июня.
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