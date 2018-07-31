Разведочное бурение возле р.Салмыш в Оренбуржье прекращено из-за близости к населенному пункту

31.07.18 12:13

© РИА Новости. Константин Чалабов

31 июля. Interfax-Russia.ru - ООО "Сакмарнефть" прекратило разведочное бурение возле реки Салмыш в Октябрьском районе Оренбургской области из-за близости участка к населенному пункту и реке, сообщается на сайте правительства региона.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг провел выездное совещание с участием представителей профильного регионального министерства, отдела геологии и лицензирования по Оренбургской области департамента по недропользованию по ПФО и главы Октябрьского района. После совещания буровая техника прекратила работу и вывезена с места работ вблизи реки Салмыш у села Анатольевка Октябрьского района.

В пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что разведочное бурение компания начала летом текущего года. Однако после обращения жителей с.Анатольевка, обеспокоенных близостью бурения к селу, в ситуацию вмешался губернатор. Кроме того, работы велись на пологом берегу реки, который потенциально может быть затоплен во время высокого паводка.

В пресс-релизе сообщается, что "Сакмарнефть" имеет лицензию на пользование участком недр, выданную в конце 2017 года департаментом по недропользованию по ПФО. Бурение предполагает геологическое изучение недр с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья. По информации областного управления Росприроднадзора, при выборе площадки размещения скважины были учтены санитарно-защитные зоны населенных пунктов и водоохранные зоны водных объектов. Тем не менее, необходимо также учитывать близость участка к населенному пункту и реке.

"Разведочное бурение вблизи реки Салмыш прекращено. Оренбургское подразделение Роснедр должно более ответственно подходить к решению подобных вопросов. А управлению Росприроднадзора по Оренбургской области необходимо взять работы на этом участке под жесткий контроль", - приводятся в сообщении слова Ю.Берга.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Сакмарнефть" зарегистрировано в июле 2017 года в г. Альметьевск Республики Татарстан. Основной вид деятельности - добыча сырой нефти. Бенефициаром компании является Рафаэль Мингазов, который также выступает руководителем или бенефициаром нескольких компаний из Татарстана, занимающихся добычей сырой нефти.