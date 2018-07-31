Новые санкции ЕС являются подрывной политикой и направлены против жителей Крыма

31.07.18 12:24

© РИА Новости. Сергей Пятаков

31 июля. Interfax-Russia.ru - В Москве расценивают новые санкции Евросоюза в отношении российских компаний в связи со строительством моста в Крым как подрывную политику, направленную против жителей Крыма, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Запад действует последовательно: поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры. Подрывная политика, направленная против жителей Крыма", - сказала М.Захарова "Интерфаксу".

Ранее во вторник сообщалось, что Евросоюз ввел санкции в отношении компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Решение от 30 июля опубликовано в официальном журнале ЕС.

В частности, с 31 июля под европейскими санкциями находятся две компании Аркадия Ротенберга - ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) и ООО "Стройгазмонтаж". Обе компании ранее уже были включены в американский санкционный список.

Также под санкции ЕС попали АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж - Мост", вологодское АО "ВАД".

Строительство моста и его официальное открытие в мае этого года были "ключевыми символическими шагами в консолидации Россией контроля над незаконно аннексированными Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины", говорится в мотивировочной части решения о введении санкций.