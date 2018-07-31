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Уголовное дело возбудили в связи с крупным лесным пожаром в Якутии

© РИА Новости. Анна Огородник
31 июля. Interfax-Russia.ru - Возбуждено уголовное дело по факту крупного лесного пожара на территории Сунтарского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Якутии.

По данным следствия, 21 июня возле села Нахара Сунтарского района был обнаружен лесной пожар площадью 31 гектар.

"На момент обнаружения возгорания специалисты не приняли решение о начале работ по его ликвидации в связи с наличием небольших рек и других водоемов, которые могли бы предотвратить дальнейшее распространение огня. Также не были учтены направление ветра, погодные условия и другие факторы, влияющие на рост площади лесного пожара и его приближение к населенному пункту", - говорится в сообщении.

30 июня площадь лесного пожара увеличилась до 661 гектара, а по состоянию на 9 июля составила 3673 гектара.

"Решение о начале работ по тушению возгорания было принято лишь 4 июля, спустя четыре дня после фактического увеличения его площади, после создавшейся угрозы населенному пункту Нахара и линии электропередачи", - отмечается в сообщении.

Как считают следователи, увеличение площади возгорания произошло вследствие недостаточного привлечения к тушению сил и средств со стороны "Авиалесоохраны", Сунтарского лесничества, "Якутлесресурс" и его Сунтарского филиала, а также органов местного самоуправления Сунтарского района.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

Как сообщалось, общая площадь лесных пожаров в Якутии превысила 1,3 млн га. В Якутии с 6 июля действует режим ЧС регионального характера.

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