Водолазы обнаружили тела девочки и ее прабабушки, пропавших в Коми

31.07.18 12:46

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России

31 июля. Interfax-Russia.ru - Спасатели подняли со дна реки Вычегды тела 15-летней девочки и ее прабабушки, пропавших в Усть-Вымском районе Коми несколько дней назад, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС во вторник.

"Было найдено тело девочки 2003 года рождения в 20 км. Затем в 3 км было найдено тело ее прабабушки 1938 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время продолжаются поиски второй девочки 10-ти лет. "Поиски ведутся не только на воде, но и в лесу. Возможно, она не утонула", - уточнили в ведомстве.

Как сообщалось, 27 июля в деревне Арабач Усть-Вымского района две сестры 10-ти и 15-ти лет, жительницы Ухты, и их прабабушка отправились на берег реки Вычегды. Позднее на берегу были обнаружены вещи пропавших девочек.