Нарушения правил безопасности в торговых центрах в Сибири устранены не везде

31.07.18 12:57

© РИА Новости. Александр Натрускин

31 июля. Interfax-Russia.ru - С момента пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, унесшего жизни 60 человек, нарушения правил пожарной безопасности в регионах Сибири устранены не везде, заявил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло на совещании во вторник в Новосибирске.

"Нарушения в торгово-развлекательных центрах не везде устранены", - сказал полпред, подчеркнув, что, тем не менее, случаев гибели людей на этих объектах не допущено.

Он отметил, что контрольно-надзорные органы не во всех случаях занимают "принципиальную позицию" при проверках.

"Вскрыто длительное бездействие должностных лиц, которые должны осуществлять проверки", - сказал С.Меняйло.

В результате, по его словам, зафиксировано несколько пожаров в ТРЦ (в Канске Красноярского края, в Алтайском крае и в Иркутске), при этом в Иркутске при химическом опыте пострадали дети.

Полпред также подчеркнул, что необходимо предусмотреть первоочередное рассмотрение в судах материалов, касающихся приостановки деятельности объектов с массовым пребыванием людей, поскольку это напрямую влияет на безопасность. Из 285 исков о приостановке работы 145 еще не рассмотрены, отметил он.

Со своей стороны, замгенпрокурора РФ Иван Семчишин сообщил, что всего в Сибири на объектах с массовым пребыванием людей выявлено более 10 тыс. нарушений, в ряде случаев они носили "вопиющий характер". Возбуждено 14 уголовных дел.

И.Семчишин добавил, что в ряде случаев надзорные органы выдавали не соответствующие фактическим обстоятельствам разрешения на эксплуатацию.

Начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко сообщил, что в Сибири проведено 12 тыс. проверок, 43% объектов имели нарушения, в 182 случаях - грубые.