Паводок в Забайкалье пойдет на спад через неделю - Росгидромет

31.07.18 13:08

© РИА Новости. Александр Кряжев

31 июля. Interfax-Russia.ru - Уровень воды в реках Забайкальского края начнет снижаться через неделю, сообщил и.о. начальника департамента Росгидромета по СФО Николай Кусов на совещании в Новосибирске во вторник.

"Через неделю основная часть рек (Забайкальского края - ИФ) будет снижать уровни воды", - сказал он.

Он уточнил, что до конца текущей недели уровень воды может повыситься, однако не так значительно, как в предыдущие дни. Возможен подъем уровень воды в реке Элегест в Туве на территории двух районов.

Со своей стороны, заместитель полпреда президента РФ Александр Бутин отметил, что действия властей Забайкальского края, МЧС и других ведомств были "абсолютно выверенными", в результате не допущено серьезных инцидентов, например, случаев мародерства.

Как сообщалось, в Забайкалье продолжаются работы по ликвидации последствий ЧС, вызванной экстремальным паводком в регионе.

По оценке правительства Забайкальского края, предварительный материальный ущерб составил более 1 млрд рублей.

В результате паводка, вызванного прошедшими в июле сильными дождями, на территории Забайкалья были подтоплены 38 населенных пунктов, 776 жилых домов, 2030 приусадебных участков, 2749 дачных участков, 28 придомовых территорий многоэтажных домов. Пострадали объекты дорожного хозяйства, в том числе мосты, объекты социальной сферы, гидротехнические сооружения. Эвакуированы 7 детских лагерей.