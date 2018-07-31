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31.07.18 13:26
Теплые августовские дожди ожидаются в Москве в конце недели
"Снова на подходе температуры 25-30 градусов, во второй половине недели жарковато. Но в конце недели будет приближаться с северо-запада циклон, который принесет дожди и несколько снизит температурный фон, принесет ослабление жары в Москве и окрестностях", - сказал Д.Киктев на пресс-конференции во вторник.
Он отдельно отметил, что дожди заденут гостей музыкального фестиваля "Нашествие" в Тверской области.
"Надо сказать, в начале мероприятия более сухая погода, а в последние пару дней повышается вероятность дождей", - сказал метеоролог.
Тем не менее, и в Московском регионе, и на севере от столицы температурный фон, несмотря на дожди, останется выше климатической нормы.
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