Теплые августовские дожди ожидаются в Москве в конце недели

31.07.18 13:26

© РИА Новости. Евгений Одиноков

31 июля. Interfax-Russia.ru - Московский регион на этой неделе ждет сначала жара, потом дожди, заявил и.о. главы Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

"Снова на подходе температуры 25-30 градусов, во второй половине недели жарковато. Но в конце недели будет приближаться с северо-запада циклон, который принесет дожди и несколько снизит температурный фон, принесет ослабление жары в Москве и окрестностях", - сказал Д.Киктев на пресс-конференции во вторник.

Он отдельно отметил, что дожди заденут гостей музыкального фестиваля "Нашествие" в Тверской области.

"Надо сказать, в начале мероприятия более сухая погода, а в последние пару дней повышается вероятность дождей", - сказал метеоролог.

Тем не менее, и в Московском регионе, и на севере от столицы температурный фон, несмотря на дожди, останется выше климатической нормы.