Рухнувший переход на Ярославском шоссе уберут с помощью тяжелого крана

31.07.18 13:37

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области

31 июля. Interfax-Russia.ru - Дорожники демонтировали барьерное ограждение в районе аварии на 31-м км Ярославского шоссе (М-8 "Холмогоры") в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Группа оперативного реагирования уже демонтировала барьерное ограждение. Благодаря этому движение переключили частично на региональную дорожную сеть, обеспечив проезд по следующим маршрутам, со стороны Москвы: М-8 - Королев - Ивантеевка - Нагорная - А-107 ("Малая бетонка" - ИФ), со стороны области: М-8 - А-107 - А-104 (Дмитровское шоссе - ИФ)", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что следующий этап: уборка дорожными службами поврежденного искусственного сооружения с проезжей части с помощью тяжелого крана.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием грузового транспортного средства произошло на 31-м км трассы М-8 "Холмогоры". Водитель грузового автомобиля повредил надземный пешеходный переход, расположенный на данном участке. Движение временно закрыто.