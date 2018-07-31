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31.07.18 13:37
Рухнувший переход на Ярославском шоссе уберут с помощью тяжелого крана
"Группа оперативного реагирования уже демонтировала барьерное ограждение. Благодаря этому движение переключили частично на региональную дорожную сеть, обеспечив проезд по следующим маршрутам, со стороны Москвы: М-8 - Королев - Ивантеевка - Нагорная - А-107 ("Малая бетонка" - ИФ), со стороны области: М-8 - А-107 - А-104 (Дмитровское шоссе - ИФ)", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что следующий этап: уборка дорожными службами поврежденного искусственного сооружения с проезжей части с помощью тяжелого крана.
Ранее сообщалось, что ДТП с участием грузового транспортного средства произошло на 31-м км трассы М-8 "Холмогоры". Водитель грузового автомобиля повредил надземный пешеходный переход, расположенный на данном участке. Движение временно закрыто.
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