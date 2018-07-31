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Депутаты предложили в 4 раза увеличить максимальную сумму задолженности, которую можно взыскать у работодателя должника

© РИА Новости. Илья Питалев
31 июля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который повышает с 25 тыс. рублей до 100 тыс. рублей максимальную сумму задолженности, при которой исполнительный документ может быть напрямую направлен для взыскания на работу должнику.

Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В настоящее время, если суд признает физическое лицо должником, его кредитор может направить исполнительный лист организации (или иному лицу, выплачивающему должнику периодические платежи) самостоятельно, минуя Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Данная норма распространяется на долги, не превышающие в сумме 25 тыс. рублей. Законопроект подразумевает увеличение пороговой суммы с 25 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.

"Реализация законопроекта будет способствовать обеспечению прав граждан на своевременное исполнение требований исполнительного документа, сокращению затрат бюджетных средств, связанных с вынесением судебными приставами-исполнителями процессуальных документов, а также снижению нагрузки на судебных приставов-исполнителей", - говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта отмечают, что постановления об обращении взыскания на заработную плату составляют значительную часть процессуальных документов, которые направляются судебными приставами-исполнителями. При этом трудозатраты по данной категории исполнительных производств с размером взыскиваемой суммы менее 100 тыс. рублей представляются неоправданными. "Кроме того, исходя из практики самостоятельного предъявления взыскателем исполнительного документа по месту получения должником доходов, представляется, что такой способ исполнения является наиболее удобным и оперативным для взыскателя", - считают авторы законодательной инициативы.

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