Санкции ЕС не окажут влияния на завершение строительства Крымского моста

31.07.18 14:14

© РИА Новости. Александр Полегенько

31 июля. Interfax-Russia.ru - Санкции Евросоюза в отношении российских компаний в связи со строительством моста в Крым никак не повлияют на завершение строительства транспортного перехода, сообщил информцентр "Крымский мост".

"(Санкции Евросоюза - ИФ) никак не отразятся на реализации проекта", - говорится в коротком сообщении информцентра, распространенном в ответ на поступившие во вторник запросы журналистов.

Ранее во вторник стало известно, что Евросоюз ввел санкции в отношении компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Решение от 30 июля опубликовано в официальном журнале ЕС.