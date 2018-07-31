РЖД провела китайский контейнерный поезд из Находки в Калининград за рекордные 11 дней

31.07.18 14:25

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

31 июля. Interfax-Russia.ru - Калининградская железная дорога (филиал РЖД) совместно с ПАО "Трансконтейнер" доставили китайский контейнерный поезд из Находки в Калининград за 11 суток, сообщила пресс-служба филиала.

Из китайского порта Далянь в Находку контейнеры были отправлены фидерным судном, а далее по железной дороге в Калининград. Время в пути контейнерного поезда от Находки до терминала ПАО "Трансконтейнер" на станции Калининград-Сортировочный составило 11 суток. Объем перевезенного груза составил 82 TEU.

Проектом также предусмотрена обратная загрузка контейнеров продукцией калининградских предприятий и отправка их грузополучателям в центральных регионах России.

Морской путь данного груза ранее занимал 55 суток.