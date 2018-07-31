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31.07.18 14:39

Патрушев критикует ход выполнения ФЦП развития Карелии

© РИА Новости. Алексей Никольский
31 июля. Interfax-Russia.ru - Сроки исполнения программы развития Карелии до 2020 года находятся под угрозой срыва, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Хочу отметить низкую эффективность выполнения решений Государственной комиссии, несоблюдение сроков реализации части запланированных мероприятий и поручений. Затяжка начала выполнения ряда важных мероприятий может поставить под угрозу возможность их своевременного завершения в 2020 году" - сказал Н.Патрушев во вторник на заседании Госкомиссии по подготовке празднования 100-летия образования Республики Карелия.

"Прежде всего, это относится к реализации федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". Медленная разработка необходимой обосновывающей и проектной документации создаёт риски незавершения в установленные сроки строительства программных объектов, включая дороги, объекты спорта, образования, культуры, здравоохранения", - добавил он.

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