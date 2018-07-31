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31.07.18 14:58

Парк школьных автобусов в Мурманской области обновлен на треть - власти Заполярья

© РИА Новости. Руслан Кривобок
31 июля. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области с 2016 года школьный автобусный парк обновлен на треть за счет специального проекта, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Всего в Заполярье насчитывается 52 школьных маршрута, их выполняют 46 автобусов, которые ежедневно перевозят 1,8 тыс. детей.

"За три года мы смогли обновить школьный автопарк почти на треть, причем за счет разных источников. Так, в январе в Апатиты, Кольский и Ковдорский районы были переданы пять автобусов "Форд-Транзит", приобретенные на федеральные средства. Муниципальные образования также участвуют в финансировании проекта", - сообщила губернатор Марина Ковтун на церемонии передачи новых автобусов администрациям городов.

"В прошлом и позапрошлом годах на эти цели было потрачено 22,7 млн рублей областных и местных денег. На этот год в бюджете заложено еще 18 млн. Проект рассчитан до 2019 года", - добавила глава региона.

Во вторник ключи от десяти новых школьных автобусов получили администрации Кировска, Мончегорска и Полярных Зорь, ЗАТО Александровск, Терского и Ловозерского районов, а также областных образовательных организаций, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В пресс-службе правительства Мурманской области подчеркивают, что автобусы соответствуют современным требованиями безопасности при перевозках детей, включая желтую окраску кузова и специальные надписи "Дети". Автобусы также оборудованы антиблокировочной системой, системами, препятствующими движению при открытых дверях, и ограничителями максимальной скорости движения (60 км/ч), тахографом, системой спутниковой навигации "Эра-Глонасс", аптечками и огнетушителями.

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