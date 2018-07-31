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31.07.18 15:07
Проводить Универсиаду в Красноярске можно хоть сегодня - Мутко
"Мы практически сегодня можем начинать и проводить Универсиаду <...> Нерешаемых проблем нет", - заявил В.Мутко журналистам в ходе визита в Красноярск.
Вице-премьер отметил, что многие объекты уже сданы, готовность других очень высока. В частности, В.Мутко отметил современный уровень красноярского аэропорта, лыжного стадиона, дворца спорта им. И. Ярыгина, стадион "Енисей".
"Все эти объекты - это, конечно, трамплин, чтобы заняться дальнейшим благоустройством Красноярска, сносом ветхого и аварийного жилья, созданием новых современных микрорайонов с социальными услугами, школ, детских садов. Это направления, о которых мы много говорили и которые мы будем поддерживать", - сказал чиновник.
Универсиада пройдет в Красноярске 2-12 марта 2019 года.
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