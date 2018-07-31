Проводить Универсиаду в Красноярске можно хоть сегодня - Мутко

31.07.18 15:07

© РИА Новости. Игорь Зарембо

31 июля. Interfax-Russia.ru - Красноярск практически готов к проведению Универсиады, сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"Мы практически сегодня можем начинать и проводить Универсиаду <...> Нерешаемых проблем нет", - заявил В.Мутко журналистам в ходе визита в Красноярск.

Вице-премьер отметил, что многие объекты уже сданы, готовность других очень высока. В частности, В.Мутко отметил современный уровень красноярского аэропорта, лыжного стадиона, дворца спорта им. И. Ярыгина, стадион "Енисей".

"Все эти объекты - это, конечно, трамплин, чтобы заняться дальнейшим благоустройством Красноярска, сносом ветхого и аварийного жилья, созданием новых современных микрорайонов с социальными услугами, школ, детских садов. Это направления, о которых мы много говорили и которые мы будем поддерживать", - сказал чиновник.

Универсиада пройдет в Красноярске 2-12 марта 2019 года.