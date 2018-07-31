Проблема с расселением ветхого жилья в ЯНАО должна быть обязательно решена

31.07.18 15:14

© РИА Новости. Виталий Аньков

31 июля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости решения проблемы расселения ветхого жилья в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Надо продолжить обязательно все программы по ветхому жилью. Эта задача в любом случае должна быть решена", - сказал председатель правительства на встрече с врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.

Д.Медведев отметил, что "на Севере традиционно, к сожалению, очень высок процент ветхого жилья".

Он попросил рассказать, как в Ямало-Ненецком округе выполняются соответствующие программы.

Д.Артюхов подчеркнул, что власти ЯНАО будут "не снижать, а только увеличивать темп" строительства для расселения ветхого жилья. "Ищем новые, современные механизмы. Это касается и льготных ставок - по линии "Дом.рф", вместе с ними работаем", - отметил он.

Врио руководителя округа подчеркнул, что в регионе также есть большой потенциал для увеличения количества арендного жилья. "Север должен быть мобильным, люди должны быть способны перемещаться. Задачи бывают разные. У нас в последнее время внутри крупных компаний развивается ротация персонала: сегодня он работает в Новом Уренгое, завтра в другом городе... Поэтому в арендном жилье видим большой потенциал", - пояснил Д.Артюхов, добавив, что сооружению арендного жилья будет уделяться особое внимание.

Он также сообщил о хороших демографических показателях в Ямало- Ненецком округе. "Мы традиционно входим в пятерку регионов страны по естественному приросту населения, и, что нас особенно радует, все больше семей заводят вторых и последующих детей", - сказал он.

Говоря в целом об экономических показателях региона, врио губернатора назвал хорошими базовые показатели в экономике благодаря реализации крупных проектов. Он сообщил, что в 2017 году рост промышленности составил 9%, а по первому полугодию этого года 12%.

"Второй год держим символическую планку по инвестициям в основной капитал - свыше триллиона рублей ежегодно. Очень высокая планка, и, конечно, это создает хороший фундамент для развития всех отраслей, в том числе социальных, и дает уверенность населению", - сказал Д.Артюхов.