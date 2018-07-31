Проведение саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске является серьезным вызовом для региона

31.07.18 15:28

© РИА Новости. Михаил Климентьев

31 июля. Interfax-Russia.ru - Челябинская область изучает лучшие практики, чтобы суметь их применить при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в областном центре летом 2020 года, сообщил в понедельник глава региона Борис Дубровский на аппаратном совещании с заместителями и министрами.

На прошлой неделе губернатор в составе российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным посетил саммит БРИКС, который проходил в ЮАР.

"Мое участие было связано с подготовкой к проведению предстоящих саммитов в Челябинске. Ситуация у нас уникальная - одновременно будут проходить два международных мероприятия: саммит руководителей стран ШОС и БРИКС. В России мы будем третьим регионом, который принимает "сдвоенные" саммиты, до нас такой опыт имели Екатеринбург и Уфа. Но тогда стран-участников было пять. На текущий момент их больше: нам предстоит принять 30 официальных делегаций. Это для нас серьезный вызов", - сказал Б.Дубровский.

По его словам, опыт Южной Африки, которая принимала крупнейшее международное мероприятие с участием пяти глав государств БРИКС, будет очень полезен Челябинску.

Как сообщалось, саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС пройдут в Челябинске летом 2020 года. Общий объем инвестиций в инфраструктуру для их проведения оценивается в 50 млрд рублей.