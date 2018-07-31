Более 600 музыкантов выступят на фестивале "Безумные дни" в Екатеринбурге

31.07.18 15:39

© РИА Новости. Владимир Песня

31 июля. Interfax-Russia.ru - Фестиваль классической музыки "Безумные дни" состоится 7-9 сентября в Екатеринбурге, сообщается на официальном портале администрации города.

Участниками мероприятия станут более 600 музыкантов из 9 стран. Они дадут 111 концертов на восьми площадках города.

"Фестиваль демонстрирует изобилие музыкальных жанров и музыкальных составов: от инструментальных дуэтов, разнообразных ансамблей и хоров - до камерных, духовых и, конечно же, симфонических оркестров", - говорится в сообщении.

Так, посетители фестиваля услышат Уральский филармонический и Уральский молодежний оркестры, "Musica Viva" под руководством Александра Рудина и "La Primavera" под управлением Рустема Абязова, ансамбли старинной музыки "Мадригал" и бельгийский "Ricercar Consort", франко-испанский дуэт фламенко Элен Куэто и Мишель Гризар, французский октет "Sirba" с клезмерской и цыганской музыкой.

Отмечается, что в рамках мероприятия впервые состоится органный концерт, а также киноконцерт.

"Фильм "Иммигрант" Чарли Чаплина будет показан в сопровождении джазового пианиста Пола Лэя", - поясняется в пресс-релизе.

"Екатеринбургские "Безумные дни" - это единственный в мире фестиваль для тех, кто, возможно, никогда не был на классических концертах или бывает на них очень редко", - приводятся в сообщении слова директора Свердловской филармонии Александра Колотурского.

Как ожидается, гостями мероприятия станут 35 тыс. человек.