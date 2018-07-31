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Губернатор Прикамья предупредил глав МСУ о личной ответственности за подготовку к зиме

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
31 июля. Interfax-Russia.ru - Подготовка к отопительному сезону ведется с отставание в трех четвертях муниципальных образований Пермского края, губернатор Максим Решетников предупредил о личной ответственности за это глав органов местного самоуправления (МСУ).

"Графику соответствует только 10 территорий, в остальных - отставание. Сейчас задача номер один - понять причины этого отставания и наверстать упущенное. От этой работы зависит подготовка нашей коммунальной системы к зиме и прохождение отопительного сезона. В прошлом году были инциденты, поэтому вопрос главы должны держать на личном контроле", - приводит слова М.Решетникова пресс-служба главы региона.

В ходе заседания совета глав муниципальных районов и городских округов региона во вторник М.Решетников отметил, что в Пермском крае работы по подготовке объектов генерации и социальной сферы работы в крае ведутся по графику, а по подготовке многоквартирных домов выполнено чуть больше 85% от запланированного.

"В связи с этим глава Прикамья поручил назначить внеочередное заседание Совета глав муниципалитетов, на котором Региональной службой по тарифам будет представлен отчет по каждой территории, которая по каким-то причинам отстает от графика. Губернатор заявил, что за неготовность территорий к отопительному сезону главы будут отвечать лично" - сообщает пресс-служба.

Начальник инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков уточнил в ходе совещания, что отставание от графика по подготовке к отопительному сезону зафиксировано в 33 муниципальных образованиях края.

"К 15 сентября осталось подготовить 16 тыс. 708 многоквартирных домов, в которых проживает более 100 тысяч человек. Среди причин отставания названы в 20% случаев - непредоставление в контрольный срок паспортов готовности, утвержденных главами муниципалитетов, в 70% случаев зафиксирована неготовность внутридомовых систем отопления, а в 10% - неготовность вентиляционных каналов и дымоходов", - говорится в сообщении.

Кроме того, заместитель руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края Юрий Крестьянников сообщил в ходе совета, что в Кизеловском, Горнозаводском и Гремячинском муниципальных районах "складывается критическая ситуация, существует угроза чрезвычайных происшествий".

М.Решетников поручил главе Кизеловского района в течение недели заключить соглашение по подготовке котельных, главе Чусового - найти оператора на содержание котельных. Отдельно в рамках совета пермский губернатор остановился на долгах за газ и электроэнергию.

"Регион перешел на оплату по текущим платежам - на 100%, долги за газ сократились на 457 млн рублей, за электричество - на 36 млн рублей. При этом остается накопленная за предыдущие годы задолженность - 4,4 млрд рублей. Некоторые территории Пермского края продолжают увеличивать задолженность. В частности, Губаха вдвое увеличила свой долг, нарастили задолженность Лысьва, Кунгур, Чусовской, Кизеловский районы", - отмечается в пресс-релизе.

Глава региона заявил, что данная ситуация недопустима.

"Краевые власти тратят усилия на работу с ресурсоснабжающими организациями, а вы продолжаете игнорировать свои обязательства перед ними", - обратился М.Решетников к главам МСУ.

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