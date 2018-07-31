Роспотребнадзор закрыл нелегальный детский лагерь в Свердловской области

31.07.18 17:11

© РИА Новости. Александр Кряжев

31 июля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Роспотребнадзора закрыли детский лагерь в Среднеуральске (Свердловская область), который незаконно работал на базе детского клуба, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"Было установлено, что в детском клубе осуществляет деятельность лагерь дневного пребывания без санитарно-эпидемиологического заключения. Соответственно, лагерь работал незаконно", - говорится в сообщении.

Также в ходе проверки были выявлены нарушения в организации питания, медицинского обслуживания, питьевого режима. Кроме того, в лагере работали сотрудники без данных о прохождении медосмотра.

В отношении индивидуального предпринимателя, организовавшего лагерь, был составлен протокол по ст. 6.3. КоАП.

Суд назначил административное наказание в виде приостановки деятельности лагеря на 30 суток.