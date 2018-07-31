Суд в Москве арестовал адвоката Третьякова по делу о хищениях в НПО им. Лавочкина

31.07.18 17:22

© РИА Новости. Виталий Белоусов

31 июля. Interfax-Russia.ru - Бабушкинский суд Москвы во вторник отправил под арест фигуранта дела о хищениях средств госкорпорации "Роскосмос" в НПО им. Лавочкина адвоката Игоря Третьякова, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия обосновано и подлежит удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Третьякова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 сентября", - огласил решение судья Антон Мартыненко.

Как ожидается, защита И.Третьякова обжалует постановление суда.

Суд согласился с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, юрист может скрыться, оказать давление на свидетелей, попытаться уничтожить доказательства и иным образом помешать расследованию.

Из оглашенных судьей материалов, предоставленных следствием, следует, что "причастность Третьякова к инкриминируемому преступлению подтверждается протоколами допросов и выемок, материалами оперативно-розыскной деятельности, материалами Службы экономической безопасности ФСБ России и иными собранными по делу доказательствами".

В свою очередь, защита И.Третьякова и сам обвиняемый просили суд не избирать ему "крайнюю меру" и отправить его под домашний арест, либо отпустить под подписку о невыезде.

Адвокаты обратили внимание суда на то, что юрист не собирался и не собирается никуда скрываться, а когда находился в отпуске до задержания, публично озвучил через СМИ точную дату и время своего возвращения в Москву.

Говоря о существе уголовного дела, защитник Станислав Шостак отметил, что речь идет о трех договорах, заключенных НПО Лавочкина с коллегий "Третьяков и партнеры". Причем, по его словам, по первому из них И.Третьяков давал объяснения в рамках доследственной проверки.

"По первому договору был взят "гонорар успеха" в 18 млн рублей. Впоследствии решение суда было отменно кассационной инстанцией, однако вчера состоялось заседание арбитражного суда, в котором принимали участие, в том числе юристы "Третьяков и партнеры", и суд взыскал в пользу корпорации "Роскосмос" (с НПО им. Лавочкина - ИФ) общий ущерб в 21 млн рублей - это из заявленного в 235 млн рублей", - пояснил С.Шостак.

Он подчеркнул, что по еще двум контрактам, которые НПО Лавочкина заключало с бюро "Третьяков и партнеры" с И.Третьякова объяснений ранее не брали.

И.Третьякову, а также главе НПО им. Лавочкина Сергею Лемешевскому и руководителю дирекцию объединения Екатерине Аверьяновой предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты похитили порядка 330 млн рублей госкорпорации "Роскосмос" "путем заключения фиктивных договоров с адвокатской контрой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудники юридического отдела НПО".

С.Лемешевский и Е.Аверьянова на минувшей неделе с санкции Бабушкинского суда были отправлены под арест на два месяца.

И.Третьякова задержали в воскресенье в аэропорту "Шереметьево" по возвращении из Иркутска, где он был в отпуске и участвовал в соревнованиях по аквабайку.