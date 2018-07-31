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31.07.18 17:29

Концепция создания в Калининграде "Музейного квартала" поддержана Минкультом

© РИА Новости. Игорь Зарембо
31 июля. Interfax-Russia.ru - Министерство культуры РФ поддерживает концепцию создания в Калининграде "Музейного квартала", сообщила пресс-служба губернатора.

"Министр культуры России Владимир Мединский провел совещание с губернатором Антоном Алихановым, на котором обсуждена концепция культурно-туристического маршрута центральной части Калининграда "Музейный квартал". Это пешеходный маршрут по примеру подобных проектов в Берлине и Вене", - говорится в сообщении.

В рамках проекта два исторических здания в Калининграде будут переданы музеям. Запланирована реновация здания Кёнигсбергской биржи под концепт Калининградского областного музея изобразительных искусств. Также обсуждался проект реконструкции здания янтарной мануфактуры, которое войдет в "Музейный квартал". Работы будут завершены до 2021 года.

Отмечается, что концепция реновации здания Кёнигсбергской биржи предполагает перепланировку практически всех помещений исторического здания под выставочные и концертные залы в рамках проекта.

Как сообщалось, "Музейный квартал" - проект правительства Калининградской области, направленный на введение в культурный и туристический оборот зданий, обладающих значительным художественным, историческим потенциалом. Реализовать проект рассчитывают до 2024 года.

Ранее министр по культуре и туризму области Андрей Ермак сообщал, что стоимость проекта оценивается в 5 млрд рублей. В 2018 году на эти цели планируют направить 500 млн рублей, в 2019-2023 годах - 4 млрд, в 2024-м - ещё 500 млн.

Квартал объединит 13 объектов туристической инфраструктуры. В него войдут Кафедральный собор, Рыбная деревня, синагога, Кёнигсбергская биржа, Янтарная мануфактура, Музей Мирового океана, Дом Советов, музей "Блиндаж" и другие. Проект предусматривает строительство трёх мостов через Преголю, а также реконструкцию ряда туристических объектов для повышения их привлекательности. Кроме этого, для маршрута разработают собственный бренд и создадут удобную систему навигации.

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