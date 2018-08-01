Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту гибели трех россиян в ЦАР

01.08.18 08:38

© РИА Новости. Валерий Левитин

1 августа. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве по факту гибели российской съемочной группы, в которую входил журналист Орхан Джемаль, в Центральноафриканской Республике, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Сегодня стало известно, что в Центральноафриканской Республике найдены тела трёх человек, предположительно, российских журналистов - Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко", - сказала С.Петренко.

По данному факту СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.105 УК РФ (убийство), добавила она

Ранее сообщалось, что в Центральноафриканской республике погибли российский журналист Орхан Джемаль, где он вместе с режиссером-документалистом Александром Расторгуевым и, предположительно, оператором Кирилл Радченко снимал фильм о частных военных компаниях.

Позднее жена О.Джемаля Ирина Гордиенко сообщила "Интерфаксу", что опознала по фотографии тело мужа, погибшего в Центральноафриканской республике.

В свою очередь источник в полиции ЦАР сообщал "Интерфаксу", что у убитых в Центральноафриканской республике людей, предположительно россиян, найдены документы российского журналиста, оператора и режиссера.