Завершено расследование массового убийства в якутском селе, где погибло шесть человек

01.08.18 09:07

© РИА Новости. Владимир Федоренко

1 августа. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело об убийстве пяти человек и самоубийстве в селе Булгунняхтах закрыто, сообщает пресс-служба Следственное управление СК РФ по Якутии.

Дело было возбуждено по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего) по факту обнаружения шести тел в селе Булгунняхтах Хангаласского района.

"На основании собранных документов расследование уголовного дела прекращено в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности в качестве обвиняемого", - отмечается в сообщении.

Непосредственный конфликт перед расстрелом между убийцей и его односельчанами возник из-за разбросанного на его территории мусора. По опросам свидетелей следователь установил, что сосед был скрытным, малообщительным, чудаковатым человеком, но при этом имел конфликт с погибшей женщиной, обвиняя в шалостях ее детей.

В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина страдал хроническим психическим расстройством, при этом на специализированном учете нигде не состоял. Нарушений в выдаче лицензии на приобретение, хранение и ношение оружие выявлено не было. Мужчина прошел все этапы, необходимые для получения лицензии на охотничье оружие.

"Достоверно установлено, что перед самоубийством мужчина звонил своей сестре, сообщив о конфликте с соседями и о своем намерении покончить жизнь самоубийством", - отмечается в сообщении.

Виновность мужчины в убийстве пяти человек доказана в полном объеме.

Как сообщалось, в мае текущего года 65-летний житель села Булгунняхтах, вооружившись гладкоствольным ружьем "Вепрь", пришел в дом своих соседей и несколько раз выстрелил в находившихся там женщину, мужчину и ребенка. После этого он отправился в другой дом, где застрелил еще двух мужчин. Затем вернулся к себе домой и покончил с собой.