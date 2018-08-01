Режим ЧС введен в одном из якутских сел в связи с подтоплением

01.08.18 09:18

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 августа. Interfax-Russia.ru - Вышедшая из берегов река Индигирка подтопила школу, культурно-административный центр и 26 дворовых территорий села Орто-Балаган в Якутии, сообщает Главное управление МЧС России по республике.

1 августа в селе введен режим ЧС. Из подтопленного дома эвакуировано три человека, в том числе два ребенка, скот отогнали на возвышенности.

"Причиной паводка на реке Индигирка стали обильные дожди, выпавшие с 26 по 31 июля. Село Орто-Балаган не входит в реестр населенных пунктов подверженных угрозе подтопления, поэтому там гидропоста нет", - говорится в сообщении.

Затоплены до уровня дворовых территорий школа, культурно-административный центр, 26 дворовых территорий, десять помещения для скота. Также под водой оказались все сенокосные угодия.

В селе подготовлен пункт временного размещения вместимостью 60 человек, который обеспечен всем необходимым, в том числе продуктами питания, чистой питьевой водой, медикаментами и средствами первой необходимости.

Паводковая ситуация в Оймяконском районе находится на личном контроле врио главы Якутии Айсена Николаева.