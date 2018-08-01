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01.08.18 09:24

Продавец авиабилетов на Камчатке попала под следствие за мошенничество на 4 млн рублей

© РИА Новости. Виталий Аньков
1 августа. Interfax-Russia.ru - Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело о мошенничестве с авиабилетами на сумму свыше четырех миллионов рублей, сообщает в среду Управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

"Дело возбуждено по ст. 159 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Подозреваемой по делу проходит 31-летняя жительница города Елизово Камчатского края - кассир, которая оформляла и продавала авиабилеты и туристические путевки по различным направлениям.

"Однако сведения о перевозке не вносила в систему бронирования авиакомпании, а полученные в результате незаконной деятельности денежные средства, присваивала себе", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, заявители при посадке на рейсы узнавали, что их билеты не выкуплены или оформлены на других лиц.

"Деньги потерпевшим возвращены не были. Общая сумма ущерба, причиненного клиентам фирмы, составляет более четырех миллионов рублей", - говорится в сообщении.

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