Число иностранных туристов, посетивших Хабаровск в 2017 году, увеличилось на треть

01.08.18 09:35

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 августа. Interfax-Russia.ru - Количество иностранных граждан, посетивших Хабаровск в 2017 году, достигло ста тысяч человек, сообщил вице-мэр города Сергей Кравчук.

"По данным управления по вопросам миграции УМВД по Хабаровскому краю, в 2017 году Хабаровск посетили 100 тыс. иностранных граждан, в том числе с целью туризма 27 тыс. человек, что на 29% больше, чем в 2016 году", - сказал С. Кравчук в ходе "круглого стола" по вопросам развития туризма в регионе.

Чаще других, по его словам, в город приезжали туристы из Республики Корея, Китая, Японии, Германии и США.

С. Кравчук отметил, что увеличение турпотока произошло, в том числе, за счет событийного туризма.

"Проведение таких крупных мероприятий как День города, международный военно-музыкальный фестиваль "Амурские волны", выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства "Хабаровск-город мастеров", молодежный фестиваль "Квартал" способствовали привлечению туристов в город", - добавил вице-мэр.

Он подчеркнул, что особый интерес у иностранцев вызывают хабаровские музеи, особенно краеведческий музей имени Гродекова, парки и скверы.

Говоря о реконструкции городских скверов, С. Кравчук сообщил, что с 2014 года в Хабаровске появился новый сквер возле площади "Город воинской славы", сквер по улице Ильича, приведены в порядок парки имени Гагарина и "Северный", где продолжаются работы по расширению парковой зоны и ведется строительство туристических объектов.

Кроме того, власти рассчитывают на увеличение турпотока после ввода в конце 2019 г. нового терминала аэропорта Хабаровск пропускной способностью до трех млн пассажиров в год, завершения строительства торгово-развлекательного комплекса с аквапарком, отеля одной из мировых гостиничных сетей и других современных гостиниц.