Более 1,4 млн автомобилей проехали с момента открытия по Крымскому мосту

01.08.18 10:30

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 августа. Interfax-Russia.ru - Свыше 1,44 млн автомобилей, автобусов и мотоциклов проехали по мосту через Керченский пролив в обе стороны - в Крым и на Тамань - с момента открытия движения в середине мая, сообщило ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора, осуществляющее оперативное управление транспортным переходом.

"Согласно статистике, в выходные дни сохраняется наиболее высокая интенсивность транспортного потока. Наименее загруженные дни недели - среда и четверг", - говорится в пресс-релизе.

В частности, в июле по Крымскому мосту проехали 770,8 тыс. транспортных средств в обе стороны, в том числе 9,6 тыс. рейсовых и заказных автобусов.

"Среднесуточная интенсивность движения в июле составила 24,8 тысячи транспортных средств, что на 60% выше аналогичного показателя в предыдущем месяце", - сообщает ФКУ Упрдор "Тамань".

Максимальный суточный трафик в июле зафиксирован в воскресенье, 15 июля, когда по мосту проехали более 31,5 тыс. автомобилей. Минимальный пришелся на среду, 4 июля, - более 17,7 тыс. единиц транспорта.

Крымский мост протяженностью 19 километров стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью страны. Движение легковых машин и общественного транспорта по нему открыто 16 мая, грузовики пустят в октябре текущего года, ж/д часть моста будет сдана в декабре 2019 года.

Стоимость объекта, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет почти 228 млрд рублей.

Дорога по мосту - участок федеральной трассы А-290, имеет четыре полосы движения. Ее пропускная способность составляет 40 тыс. автомобилей в сутки.