Вспышка инфекции в новосибирском детском лагере стала поводом для уголовного дела

01.08.18 09:52

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

1 августа. Interfax-Russia.ru - Следственные органы СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту вспышки инфекции в детском спортивно-оздоровительном лагере, сообщает в среду Следственное управление СКР по региону.

Дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, 26 июля 2018 года в одном из отрядов ребенок пожаловался вожатому на плохое самочувствие, после чего он был госпитализирован в медицинское учреждение.

В ночь с 26 на 27 июля несколько детей обратились с жалобами на состояние здоровья к сотрудникам лагеря и в экстренном порядке также были переданы медицинским работникам.

В настоящее время деятельность спортивно-оздоровительного лагеря приостановлена, и он закрыт на карантин, родители (лица, их заменяющие) забрали детей из учреждения. Всего в детском учреждении находилось более 300 несовершеннолетних.

В ходе расследования уголовного дела следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины заболевания детей.

Ранее врио министра труда и социального развития региона Ярослав Фролов сообщал на совещании в областном правительстве, что всего заболело девять детей и двое взрослых (вожатых), заболевание вызвано энтеровирусом.

По его словам, на территории лагеря проводятся дезинфекционные работы, после завершения контрольных и профилактических мероприятий деятельность лагеря будет возобновлена.

Как сообщалось, в конце минувшей недели министерство труда и социального развития Новосибирской области приняло решение о временной приостановке летней оздоровительной смены в детском лагере "Зеленая республика" в Заельцовском районе Новосибирска из-за выявления 27 июля случая инфекционного заболевания у ребенка.