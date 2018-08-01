Ученые проанализируют паводок в Забайкалье - губернатор края

01.08.18 10:03

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Забайкальского края привлекли ученых для анализа паводковой ситуации, сообщила глава региона на заседании межведомственной комиссии по ЧС, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи под председательством полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергея Меняйло.

"К анализу мы привлекли ученых. Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы, в идеале, не допускать таких ситуаций, а если стихия все же разбушуется, то оперативно и грамотно ей противостоять", - цитирует Наталью Жданову пресс-служба.

"Кроме всего прочего, мы анализируем случившееся: откуда и почему так быстро поднялась вода, почему в некоторых населенных пунктах она до сих пор не уходит, несмотря на отсутствие осадков, в чем причина таких нетипичных для Забайкалья природных явлений, как сели и оползни", - сказала глава региона.

Н.Жданова также подчеркнула, что после визита полпреда президента РФ С.Меняйло и министра МЧС России Евгения Зиничева были приняты важные для региона решения. В короткие сроки премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующие распоряжения о выделении Забайкальскому краю средств из резервного фонда правительства РФ. Первый транш в размере более 70 млн рублей уже получен и распределен на конкретные статьи расходов.

Заместитель полпреда президента по СФО Александр Бутин, в свою очередь, добавил, что работал в Забайкалье в пик паводка и отметил слаженную работу органов власти всех уровней, а также всех структур, задействованных в ликвидации последствий ЧС.

Кроме того, он призвал всех руководителей регионов СФО принять к сведению опыт Забайкальского края и обратить внимание на используемые в субъектах способы оповещения населения о возникновении ЧС. По его мнению, например, рассылаемые территориальными органами МЧС сообщения должны иметь более настойчивый характер. Также необходимо привлекать местное телевидение и радио для включения сигналов оповещения.