Адвокат пожарного, обвиняемого в халатности при тушении "Зимней вишни", просит для него домашний арест

01.08.18 10:14

© РИА Новости. Игорь Зарембо

1 августа. Interfax-Russia.ru - Кемеровский областной суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы защиты руководителя тушения пожара в торговом центре "Зимняя вишня" Андрея Бурсина, обжаловавшую его арест, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда.

Адвокат Ольга Куприянова попросила суд отменить вынесенное ранее постановление о заключении А.Бурсина под стражу и поместить его под домашний арест. Она не согласилась также с доводами о том, что ее подзащитный якобы скрывался от следствия. Она напомнила, что ранее А.Бурсин имел статус свидетеля и у него не было подписки о невыезде - только обязательство о явке.

"Вывод о том, что он скрылся, не выдерживает критики и анализа", - сказала адвокат.

При этом, по ее словам, доводы о том, что он может скрыться от следствия, не имеют основания, так как наличие у него загранпаспорта само по себе не является свидетельством намерения скрыться.

"Довод носит надуманный характер", - сказала адвокат.

Как сообщалось, всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 11 обвиняемых. В их числе технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре.