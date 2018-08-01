Прокуратура проверяет информацию о голодовке Дадаева в иркутской колонии

01.08.18 10:25

© РИА Новости. Табылды Кадырбеков

1 августа. Interfax-Russia.ru - Прокуратура проверяет информацию о голодовке Заура Дадаева, отбывающего наказание за убийство политика Бориса Немцова, которую распространил в СМИ адвокат осужденного после его посещения в иркутской колонии.

"Информации об объявлении голодовки З.Дадаевым в прокуратуру не поступало", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" представитель Иркутской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Он уточнил, что согласно закону в случае устного или письменного отказа от приема пищи заключенным в прокуратуру из колонии направляется спецдонесение. Но в отношении З.Дадаева такого документа не поступало.

"От самого З.Дадаева поступила жалоба на законность взыскания в виде водворения в штрафной изолятор (ШТЗО) 26 июля, однако в ней не было ни слова о голодовке", - отметил представитель прокуратуры.

Кроме того, по его словам, есть сведения, что З.Дадаев в штрафном изоляторе принимал пищу, которую ему приносили сотрудники колонии.

Ранее адвокат З.Дадаева Роза Магомедова сообщила агентству, что осужденный голодает уже 12 суток после того, как его поместили в штрафной изолятор из-за надуманных, по его мнению, нарушений внутреннего распорядка колонии.