Строительство центра по шорт-треку стоимостью 400 млн рублей началось в Челябинске

01.08.18 10:36

© РИА Новости. Владимир Песня

1 августа. Interfax-Russia.ru - Центр по шорт-треку появится в Челябинске возле стадиона "Центральный" в 2019 году, его строительство уже началось, сообщает пресс-служба губернатора области.

"Региональный центр для занятия шорт-треком строится на условиях софинансирования из регионального и федерального бюджетов. 240 млн рублей выделяет на объект бюджет Челябинской области, еще 160 млн - федеральные средства", - говорится в сообщении.

Согласно проекту, это будет двухэтажное здание. Новый комплекс разместится на участке в 12 тыс. квадратных метров, площадь застройки составит 4,9 тыс. кв. метров. Размер спортивного зала для подготовки конькобежцев и других спортсменов - 2,3 тыс. кв. метров с ледовым полем 30 на 60 метров, количество посадочных мест на трибуне - 150. Стены и кровля будут изготовлены из сэндвич-панелей.

"Министерством спорта России было принято решение включить проект регионального центра по шорт-треку в федеральную программу на 2016-2020 годы. Этот олимпийский вид спорта в Челябинске активно развивается последние восемь лет, у южноуральских спортсменов есть положительные результаты. Это будет совместный проект министерства спорта России и региональных властей. Уверен, в новом комплексе мы сможем воспитать много чемпионов", - приводятся в сообщении слова главы региона Б.Дубровского.

Пресс-служба отмечает, что появление в Челябинске центра подготовки по шорт-треку разгрузит уже действующие тренировочные площади и поспособствует развитию не только шорт-трека, но и фигурного катания. Новый объект составит с ледовым дворцом "Уральская молния" единый комплекс. Благодаря его появлению, "Уральская молния" станет уникальным для России спортивным сооружением, не уступающим по функциональности "Адлер-арене" в Сочи и ледовому дворцу "Крылатское" в Москве.